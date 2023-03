In der Wasserstoffstrategie der Regierung – dies war nun auch Thema beim Wasserstoff-Gipfel in Tirol, am 23.2.23. – liegt der Fokus auf einer Dekarbonisierung des Industriesektors, der Mobilität und dem Einsatz von Grünem H 2 in Bereichen, in denen es wenig Alternativen gibt. Könnte durch den gezielten Ausbau der H 2 -Infrastruktur und den Umbau/Ausbau der bestehenden Erdas-Infrastruktur für die Raumwärme in Österreich oder generell für bau- und gebäudetechnische Applikationen ein Mehrwert die Folge sein? Ist dieser ihrer Meinung nach evtl. sogar prädisponiert?

Stickler: Die österreichische Wasserstoffstrategie zielt vor allem auf die Industrie ab. Dies leuchtet ein, wenn man bedenkt, dass alleine die Stahlproduktion in Österreich für ca. 15% der CO 2 -Treibhausgase verantwortlich ist. Es ist also sinnvoll, energieintensive Unternehmen der Stahlproduktion, aber auch der Zementindustrie oder der chemischen Industrie im Sinne einer Dekarbonisierung mit Wasserstoff umzustellen.

Der zweite Bereich, in dem H 2 als Alternative zu fossilen Treibstoffen zum Einsatz kommen soll, ist der Mobilitätssektor. Ich denke dabei speziell an LKWs, Busse, aber auch den Schienenverkehr oder Schiffe. Hier gibt es bereits etliche Pilotprojekte für Wasserstoff – momentan leider nur im Hochdruck-Speicherbereich. Unser Ansatz wäre hier, auch in Fahrzeugen Niedrigdruck-Speicher mit maximal 40 bar statt mit 350 bis 700 bar zu integrieren. Das ist eine neue Entwicklung, die wir hier forcieren möchten. Was im Mobilitätssektor politisch aktuell umstritten ist, sind Wasserstoffverbrennungsmotoren, die neben Brennstoffzellen, welche im Fahrzeug einen Elektromotor antreiben können, technisch durchaus möglich wären. Auf EU-Ebene möchten alle Verbrenner verboten werden, Deutschland hat sich demgegenüber für Wasserstoffverbrenner und synthetische Kraftstoffe ausgesprochen - man wird sehen, was der letzte Schluss sein wird. Die DACHGWA sieht jedenfalls Wasserstoff für den Verkehr als unumgänglich. Im LKW-Bereich denken wir nicht, dass Elektromotoren die Zukunft sind. Eine dementsprechende Batterie schmälert die Zuladungsmöglichkeit und bringt weitere Herausforderungen mit sich.

Als dritten Bereich sehe ich für den Einsatz von Wasserstoff den Raumwärmesektor – insbesondere die Selbstversorgung mit Strom und Wärme. Um wieder auf PV zu sprechen zu kommen, kann über die hauseigene Photovoltaik-Anlage aus Überschussstrom mittels Elektrolyse wertvolle Sekundärenergie in Form von Grünem Wasserstoff produziert und in Speicherkonzepten gespeichert werden. Der gespeicherte H 2 kann anschließend verwendet werden, wenn er gebraucht wird – entweder zum Heizen oder zur Stromproduktion, wenn kein PV-Strom produziert wird. Bei den Umwandlungsprozessen von Strom zu Wasserstoff über Elektrolyse fällt Wärme ab, bei der Umwandlung von Wasserstoff zu Strom fällt wieder Wärme ab. Wenn man diese Wärme auch für seine eigene Heizung resp. Warmwasser nutzen kann, wird ein kombinierter Wirkungsgrad von über 90% möglich. Auch wenn das eher als Randthema der österreichischen Wasserstoffstrategie gilt, glaube ich, dies wird künftig auch zu einer Anwendung finden. Beim anstehenden 2. Wasserstoff-Symposium am 23. März wird eben dieses Thema mit zwei Vorträgen adressiert. Entsprechende technische Applikationen wird man dort auch besichtigen können.