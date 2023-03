Mit der Überlegung einer Klage äußert der Niederösterreichische Gemeindebund Bedenken. Man sieht dabei in der Regelung, nach welcher künftig eine UVP-Bewilligung auch ohne Flächenwidmung möglich wird, einen „Anschlag auf die Gemeindeautonomie“ und einen „Verfassungsbruch, weil damit die örtliche Raumordnungskompetenz der Gemeinden, die in der Verfassung festgeschrieben ist, ausgehebelt wird“, meint zumindest NÖ-Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. Dass mangelnde Verfassungskonformität durch den Eingriff in die Rechte der Bundesländer gegeben wäre, wurde bei der gestrigen Nationalratssitzung auch von einer Fraktion zu bedenken gegeben. Inwieweit eine Verfassungsklage hier Sinn machen könnte, will aber noch geprüft werden.

Außerdem fanden gestern Bedenken zu Wort, die schwere irreversible Eingriffe in die Natur als Folge der Novelle pointierten. Zusätzliche PS also, die eine Gefahr bergen?* Oder das geringere Übel, da jede verlorengegangene Zeit beim Umstieg fossiler- auf erneuerbare Energien der Natur ohnehin zusetzt?

