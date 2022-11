„Auch wenn wir vom Jahr 2040 reden - es gibt beim Netzausbau keine Zeit zu verlieren“, betont Aria Rodgarkia-Dara, Manager im Energiebereich von Frontier Economics in seiner Key-Note. Er plädiert dafür, den Fokus nicht nur auf die Kosten, sondern mehr auf den Nutzen des Netzausbaus zu legen. In einer von Frontier Economics gemeinsam mit dem AIT erstellten Studie wurde der volkswirtschaftliche Nutzen des Netzausbaus in Österreich errechnet. Die volkswirtschaftlichen Folgekosten einer Unterdimensionierung der Netze übersteigen demnach die Einsparungen der Unterdimensionierung bei weitem. Nach den Berechnungen von Frontier Economics ist daher das volkswirtschaftliche Risiko einer Überdimensionierung der Netze deutlich geringer als das Risiko einer Unterdimensionierung.