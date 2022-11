„Ab dem kommenden Jahr sind alle Gaslieferanten dazu verpflichtet, Auskunft über die Herkunft ihres Gases zu erteilen. Österreich ist damit Vorreiter in Europa. Natürlich sind wir mit der Gaskennzeichnung erst am Beginn, und das System ist in Umfang und Detailgrad noch nicht mit der Stromkennzeichnung zu vergleichen. Das Interesse daran ist aber bereits sehr groß“, freut sich Alfons Haber, Vorstand der E-Control.