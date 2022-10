Der positive Trend bei erneuerbaren Energien rührt vor allem daher, dass Salzburg bei Fernwärme aus Biomasse kräftig zugelegt hat. Die Errichtung zahlreicher Biomasseheizwerke und Holzheizkraftwerke hat seit 2005 fast zu einer Vervierfachung der biogenen Fernwärmeproduktion und einer Steigerung des biogenen Anteils der Fernwärme von 37 % auf 75 % geführt. Salzburg verfügt über etwa 190 Biomasseheizwerke und zehn Holzkraftwerke. Mit 18 % an der gesamten Wärmeerzeugung hat Fernwärme in Salzburg im Bundesländervergleich – außer Wien – den höchsten Anteil. Die nicht biogene Fernwärme Salzburgs wird überwiegend in zwei großen Erdgaskraftwerken, die das Fernwärmenetz der Städte Salzburg und Hallein beliefern, erzeugt. Mit dem im Bau befindlichen Holzheizkraftwerk Siezenheim II, das bis Ende 2023 den Betrieb aufnehmen wird, soll die Quote erneuerbarer Fernwärme der Stadt Salzburg von 30 % auf 40 % gesteigert werden. Die neue Anlage soll 8.300 Haushalte mit Bio-Fernwärme und 9.500 Haushalte mit Ökostrom versorgen. Das für 2025 geplante Biomasse-Heizkraftwerk der Holzindustrie Kaindl in Wals-Siezenheim soll biogene Fernwärme für weitere 15.000 Haushalte bereitstellen.