Anlass für die Modeschau war der heurige Tag des Windes, wo neben Windfesten ein Action-Event nicht fehlen durfte.

Modisch ging es auf einem Windrad von Wien Energie mit einer Nabenhöhe von 135 m und einem Rotordurchmesser von 101 m in Andlersdorf zu. Die Windkraftanlage diente als Schauplatz für die Models, die in windiger Höhe nachhaltig produzierte Wind-Mode präsentierten. Professionell gesichert durch „Die Höhenarbeiter“ liefen die Models erstmals auf einem Windradflügel. Ein speziell für das Event designter Windbreaker und ein Belt Bag dienten als Leinwand für das luftige Windrad-Design. Die vom Wiener Modelabel MONTREET gestaltete und bedruckte Sportmode fügte sich optimal in das Gesamtbild des Windparks ein. In Kürze sind die Mode-Kreationen im Wien Energie-Shop in der Spittelau und in der Wien Energie-Vorteilswelt bestellbar. Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung über das Projekt: