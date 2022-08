Eine Energiepreissteigerung war zu erwarten - dramatische Preisanstiege erfordern nun aber ein Vorziehen der Indexanpassung bei Strom und Gas.

Der Österreichische Strompreisindex (ÖSPI) liegt um 247 Prozent über dem Vorjahr - im September steigt er sogar um weitere 9 Prozent.

Der Österreichische Gaspreisindex (ÖGPI) liegt um 323 Prozent über dem Vorjahr.

Die dramatischen Entwicklungen an den internationalen Strom- und Gas- Großhandelsmärkten sowie der Anstieg des Österreichischen Strompreisindex (ÖSPI) um 256 Prozent und des Österreichischen Gaspreisindex (ÖGPI) um 323 Prozent innerhalb eines Jahres führen daher zu Preisanpassungen bei Strom und Gas. Basis der Preisanpassungen sind Lieferbedingungen, die transparent dem steigenden Verlauf dieser Indizes folgen. Die vorgezogene indexgebundene Preisanpassung per 1. September 2022 gilt für Produkte der regionalen Energievertriebsgesellschaften der ENERGIEALLIANZ Austria in Wien und Niederösterreich, die im Preisblatt keine detaillierten Preisanpassungsklauseln haben: EVN Energievertrieb GmbH & Co KG und WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG.