Während sich die Erzeugungskosten für erneuerbaren Strom sowie die Explorationskosten für Erdgas und Erdöl kaum verteuert haben, sind die Verkaufspreise für Energie explodiert - und ein Ende ist nicht in Sicht. Davon profitieren private Windkraftbetreiber, deren Anlagen durch Förderungen finanziert wurden, ebenso wie große Ökostromproduzenten wie die Verbund AG, aber auch Unternehmen, die Erdöl und Erdgas explorieren, wie z.B. die OMV in der Nordsee. Die Zahlen in den Halbjahresberichte von OMV und Verbund zeigen dies eindrucksvoll.