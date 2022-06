92 %-Teuerung bei Fernwärme sorgt für Wirbel

Die geplante Fernwärme-Preisanpassung trifft hunderttausende Wiener (m/w/d) im Geldbörserl hart, wenn diese so kommen sollte. In Wien ist es zudem politischer Wille, dass die Fernwärme massiv weiter ausgebaut wird. Angesichts der Preiserhöhungspläne wird sich die Freude bei den Neo-Fernwärme-Kunden mit hoher Wahrscheinlichkeit in engen Grenzen halten.

Kaum war die Meldung über die Fernwärme-Preisanpassung der Wien Energie publik, hagelte es einiges an Kritik, vor allem von der politischen Opposition.

„Wir dachten nicht, dass die Überlegungen einer Preiserhöhung der Fernwärme tatsächlich umgesetzt werden. Wo bleibt hier die vielbeschworene soziale Gerechtigkeit der Wiener SPÖ?“, so ÖVP-Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer und Klubobmann Markus Wölbitsch in einer ersten Reaktion. Sie verweisen auf den Konzerngewinn der Wien Energie GmbH, der sich im Laufe der Jahre zuletzt auf 240 Millionen Euro gesteigert habe. „Obwohl hier Preissenkungen unkompliziert möglich wären, wird genau das Gegenteil praktiziert. Die Menschen werden noch stärker zur Kasse gebeten“, so Mahrer und Wölbitsch.

„Angesichts der gestiegenen Preise für eigentlich alles – vor allem Energie, Treibstoff und Nahrungsmittel gibt es keinen Spielraum mehr für weitere Spekulationen. Die Leute kommen jetzt schon mit dem Geld nicht mehr aus!“, meint der Bundesobmann-Stellvertreter der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Langthaler.

Schon jetzt gebe laut aktueller Umfrage jeder Zweite an, sich beim Shoppen einzuschränken und jeden Euro zweimal umdrehen zu müssen. „Was das für einen Rattenschwanz an katastrophalen Nachwirkungen mit sich zieht, ist aktuell gar nicht abzusehen“, warnt Langthaler vor einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale.

Dass die SPÖ täglich gegen die Preiserhöhungen durch Energiekonzerne wettere, gleichzeitig in Wien aber die Mieten, die Gebühren, die Parkkosten, die Strompreise und nun auch die Kosten für Fernwärme anhebt, sei an Absurdität nicht mehr zu überbieten, liest man in der Aussendung. „So eine Doppelmoral kannst eigentlich nicht erfinden“, kommentiert Langthaler.

Einen sofortigen Stopp der fossilen Teuerungslawine fordern die Parteivorsitzenden der Grünen Wien, Judith Pühringer und Peter Kraus. Die Gewinne der Wien Energie sollen an die Bevölkerung weitergeben werden, anstatt sie mit einer Verdopplung der Preise noch weiter zu belasten. „Bürgermeister Ludwig kann das, denn die Wien Energie gehört der Stadt Wien“, so Pühringer und Kraus.

Peter Kraus: „Die aktuelle Teuerung ist eine fossile Teuerung, in der Fernwärme steckt über 60 Prozent Gas. Wer die Fernwärme grün und nachhaltig macht, verhindert derartige Preis-Schocks in Zukunft. Wir müssen raus aus Öl und Gas und komplett auf saubere, erneuerbare Energie umsteigen. Ein rascher Ausstieg aus Öl und Gas bringt uns raus aus der fossilen Teuerungsfalle!"

Die Grünen Wien fordern einen Energiegutschein für alle Wiener (m/w/d) in der Höhe von 100 Euro pro Person.

Auf die sozialpolitisch negativen Auswirkungen macht die Arbeiterkammer aufmerksam: „Die Menschen kämpfen derzeit schon massiv mit den gestiegenen Preisen für Energie, Wohnen und Lebensmittel. Mit einer Verdoppelung der Fernwärmepreise drohen viele Haushalte in die Armut abzurutschen. Das muss verhindert werden“, betont AK Präsidentin Renate Anderl.

Außerdem bemängelt die AK, dass die Rechte der Fernwärme-Kunden sehr schwach seien und fordert daher dringend notwendige Ausgleichsmaßnahmen.