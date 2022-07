Gemeinsam mit lokalen Abnehmern aus energieintensiven - sogenannten hard-to-abate - Sektoren wie Stahl und (Petro-) Chemie, aber auch der Mobilitätsbranche entwickelt man grüne Wasserstoffprojekte. Die ExpertInnen von Verbund setzen dabei auf das Know-how aus dem Kraftwerksbau und Stromhandel und erweitern das Verbund Portfolio um grünen Wasserstoff. Auf Basis der bereits gesammelten Erfahrungen aus dem Betrieb einer 6MW großen PEM-Demonstrationsanlage (Proton Exchange Membrane Elektrolyse) beim Industriepartner Voestalpine in Linz, sowie der Pilotanlage einer Hochtemperatur-Elektrolyse am Verbund Kraftwerksstandort in Mellach, werden maßgeschneiderte und kosteneffiziente Lösungen für grünen Wasserstoff zur Erreichung der Dekarbonisierungsziele entwickelt.