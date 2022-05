Grüner Wasserstoff im Multi-Megawatt-Maßstab

Mit dem System expandiert H-Tec Systems in größere industrielle Anwendungen und ermöglicht durch den Einsatz von grünem Wasserstoff gegenüber fossilen Ressourcen umfangreiche CO 2 -Einsparungen.

Das HCS eignet sich für diverse Anwendungen in der industriellen Produktion, beispielsweise für Chemieanlagen oder die Stahlproduktion sowie im Bereich Mobilität (Flottenbetankung). Auch für Wind- sowie PV-Parkbetreiber ist der Transfer der erneuerbaren Energie in grünen Wasserstoff eine rentable Option.

Ein gutes Beispiel für mögliche CO 2 -Einsparungen ist die Stahlproduktion, die zu den größten Emissionserzeugern in Deutschland gehört. Laut der Wirtschaftsvereinigung Stahl können bei einer klimaneutralen Stahlproduktion je Tonne eingesetzten klimaneutralen Wasserstoffs 26 Tonnen CO 2 -Emissionen eingespart werden. Ein 10 MW HCS von H-Tec Systems mit einer Tagesproduktion von 4.500 kg grünem Wasserstoff würde demnach den CO 2 -Ausstoß um 117 Tonnen pro Tag und 42 Tausend Tonnen jährlich reduzieren.