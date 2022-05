H2 im Fokus - Wie wird dieser für alle erschwinglich

Der Projektverein mit Sitz in Würflach, im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich, strebt eine nachhaltige Entwicklung mit Fokus auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien der Region NÖ-SÜD/Schneebergland an. Die Intentionen werden in einem offen liegenden Auszug der Statuten klar gefasst und gliedern sich grob in:

Bildung im Bereich Energie, auch Förderungen

Mitwirken bei Projektumsetzungen(speziell die Ablösung von fossilen Energieträgern), in der Politik(gezielt Klima- und Energiepolitik), Wirtschaft, etc.

Kooperation mit Forschungseinrichtungen, Institutionen in Regionalpolitik und Wirtschaft

Erarbeitung von planungs- und praxisrelevanten Entscheidungsgrundlagen



Und all dies im regionalen Rahmen.

Als Vorstandsmitglied bildet DI. Gerald Stickler über die HTL Wiener Neustadt eine wichtige Schnittstelle zur Bildung und fungiert als direkter Ansprechpartner des Projektvereins. Damit kommt ihm auch für die DÖGWA eine entscheidende Rolle zu.