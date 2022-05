Wärmewende beginnt mit Wärmepumpe & H2 statt Erdgas?

Er ergänzt, bis 2030 für den Elektrolyseur-Komponentenmarkt weltweit ein Volumen von rund 14 Milliarden Euro erwarten zu können. Mit dem Stack wird Bosch das Kernstück der Wasserstoff-Elektrolyse liefern, kombiniert mit Leistungselektronik, Sensoren und Steuergerät zu einem Smart Module. Die Stacks für die H 2 -Produktion sollen bereits 2025 in Serie gehen.

Klingt nach einer holistischen Herangehensweise und auch in vielen anderen Bereichen geht das Unternehmen mit der Zeit und will klima- und energiepolitische Themen ernst nehmen. Man will gespannt abwarten, was da noch kommen wird.