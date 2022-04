Über 31.000 Wärmepumpen im Vorjahr eingebaut

56 Wärmepumpen wurden im Jahr 2021 im Bereich Hochtemperaturanwendung / Industrie installiert. Diese projektspezifisch gebauten Wärmepumpen können mittlerweile Wärme bis zu 160 Grad erzeugen, und erreichen damit Temperaturbereiche, die Anwendungen in verschiedensten Industrieprozessen ermöglichen.



Weiter angetrieben durch die Notwendigkeit des Ausstiegs aus fossilen Rohstoffen und die Gaskrise im Zuge des Ukrainekrieges sehen sich immer mehr Industrie- und Gewerbebetriebe nach Alternativen zu Gas als Energiequelle um. In immer mehr Fällen kommt die Wärmepumpe als hocheffizienter Wärmeerzeuger zum Einsatz. Beispielhaft sei hier das österreichische Forschungsprojekt DryFiciency genannt, in Zuge dessen Wärmepumpen beim Stärkeproduzenten Agrana und beim Ziegelhersteller Wienerberger erfolgreich für Trocknungsprozesse eingesetzt werden.



Über 37 % der im Gewerbe und Industrie benötigten Energie in der EU könnten hocheffizient mittels Wärmepumpen bereitgestellt werden.