Aschekippe wird größter Photovoltaik-Park Österreichs

Er will überdies dieses zukunftsweisende Vorhaben als Baustein für eine unabhängige Energieversorgung der Steiermark verstanden wissen und meint sogar, die Gemeinde Rosental sei mit diesem Projekt in Kürze energieautark.

Alles in allem also rein positive Resonanzen. Dies mag nicht verwundern, da es sich hier ja definitiv um ein lobenswertes Projekt handelt. Man will aber dennoch relativieren und bezüglich der 450 für die Sonnenstrom-Offensive gesicherten Hektar hoffen, dass der Anteil an zu errichtenden Freiflächenanlagen sich an der Agende des Vorzeigeprojektes „Auf Kohle folgt Sonne" orientiert. Wenn es möglich ist, wollen vorbelastet Flächen sinnvoll genutzt und nicht Unberührte neu belastet werden, wenngleich die Belastung im Sinne der Energiewende stünde.

Vielleicht geben hier die getroffenen Maßnahmen von Ursula Lackner den Anreiz. Man darf diesbezüglich aber kritisch bleiben und meinen: Weitsicht statt kurzsichtigen Lukrierens und Konsistenz im Denken bitte.