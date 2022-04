Energiewende

Der 26. April ist der Tag der Erneuerbaren Energie

Am 26. April gilt es, im internationalen Rahmen den Tag der Erneuerbaren Energie zu begehen. Neben der ausgeschriebenen Bewältigung der Klimakrise rücken im Rahmen dieses Tages heuer aber andere Aspekte in den Vordergrund: Versorgungsautarkie/-sicherheit wie Preisstabilisierung des Energiemarktes in Krisenzeiten.