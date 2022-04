Wie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer es schön zu Wort bringt, führe uns die aktuelle Entwicklung auf den Energiemärkten einmal mehr vor Augen, dass wir in Österreich unabhängiger in der Energieversorgung werden müssen. Zur Energie Steiermark meint er, diese setze mit ihren Investitionen in Erneuerbare Energie-Projekte deshalb die richtigen Schritte für eine krisenfeste Zukunft.

Ein Energiekonzern also, der weitblickend denkt, welcher im Sinne seiner Agende zur Umsetzung der Energiewende sicherlich auch andere Intentionen verfolgt und also moderne Luft atmet.