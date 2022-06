In der EU-Kommission und auch in den meisten EU-Ländern gibt es bereits seit längerem Wasserstoffstrategien. Österreich - bis gestern ohne eine solche - ist nun endlich nachgezogen. Am 02. Juni wurde die langersehnte Wasserstoffstrategie für Österreich von Klimaministerin Leonore Gewessler und ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Kocher vorgestellt. Bis 2030 sieht diese über eine halbe Milliarden Euro an Förderungen vor - basierend sowohl auf der Eigenerzeugung als auch auf dem Import. Überdies ist festgelegt, dass Wasserstoff in der Industrie, wo andere Energieträger nicht möglich sind, eingesetzt wird. In der Industrie ist H 2 das Gas der Zukunft und kann vielseitig eingesetzt werden, um zahlreiche Prozesse und Abläufe künftig zu dekarbonisieren.

Was lang ersehnt wurde, findet Anklang, will nun aber rasch unter anderem mit einem Energie-Masterplan zur Umsetzung gelangen. Die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer äußern sich.