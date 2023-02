Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch, 14. September, über folgende energiepolitische Themen ab: Einerseits sollen die Ausbauziele für erneuerbare Energie erhöht, andererseits soll die Energieholz-Nutzung nicht mehr als erneuerbar anerkannt werden, zudem soll deren Einsatz reduziert werden.

Holzenergie ist in Europa mit einem Anteil von 40% und in Österreich mit einem Anteil von 45% der mit Abstand bedeutendste erneuerbare Energieträger. In vielen Bereichen ist Holzenergie eine der günstigsten und häufig die einzig technisch machbare Lösung zum Ausstieg aus fossilem Erdgas. Es wundert also nicht, dass von mehreren Seiten massive Kritik an den EU-Plänen kommt. Wir wollen den Fokus nun ein wenig auf Österreich legen und schauen uns gerne die jüngsten Reaktionen im Land an. Man darf sich eine eigene Meinung bilden und es sei die Frage vorausgeschickt: Ist Holzenergie unverzichtbar?