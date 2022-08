Allem Voran steht nun also die Wärmequelle resp. Hauptenergiequelle der Wärmepumpe, von welcher her die Umgebungswärme genommen wird. Hier gibt es drei Hauptquellen: die Luft, den Boden und das Wasser. Dies gliedert sich feiner in: Außen- und Abluft, Erdwärme und Grund- oder Abwasser.

In weiterer Folge kommt das bereits angeklungene Kältemittel ins Spiel. Jeder Techniker möchte sich spätestens jetzt thermodynamischen Begriffen bedienen, was auch nötig wird, will man in die Tiefe steigen. Es soll aber auch hier reichen, bloß auf die Essenz zu verweisen. Was Nicolas Léonard Sadi Carnot mit der Beziehung zwischen Temperatur und Arbeit gemeint hat, bildet die Grundlage der Verwendung eines Kältemittels. Es braucht einen Trägerstoff bzw. ein reales (geschlossenes) System, in welchem das Verhältnis zwischen Temperatur und Arbeit über die makroskopischen Eigenschaften und das Verhalten der Moleküle dieses Stoffes ausgespielt werden kann. Druck, Temperatur, Volumina, Masse, Teilchenzahl – nur einige wenige Faktoren dir hier mitmischen.

Die Kaskadenabfolge im Kältemittelkreislauf beginnt mit dem Verdampfen des Kältemittels bei vergleichsweise kalten Temperaturen der Wärmequelle durch seinen niedrigen Siedepunkt – das Kältemittel nimmt damit Wärme auf. In Form von Antriebsenergie – üblicherweise Strom – findet die Arbeit ihre Anwendung und es wird das dampfförmige Kältemittel im Verdichter komprimiert. Die Temperatur steigt dadurch auf das benötigte Niveau. Das Kältemittel wird anschließend im Kondensator wieder verflüssigt, die zugeführte Antriebsenergie und die aufgenommene Umweltwärme werden hierbei auf einem höheren Temperaturniveau an das Heizmedium abgegeben – es sinkt also die Temperatur. Im Expansionsventil verringert sich der Druck und im Verdampfer beginnt der Kreislauf von Neuem.

Die Schlüsselstellen bildet hier jeweils der Wärmetausch, in dem sich der Aggregatzustand des Kältemittels ändert – einmal im Verdampfer über die Aufnahme von Wärme aus der Wärmequelle, das andere Mal im Verflüssiger über die Abgabe von Wärme an das Heizmedium. Über den Verdichter kommt aber gerade die eingesetzte Arbeit in den Kreislauf, die schließlich der Beziehung zwischen Temperatur und Arbeit folgend die Effizienz des Kreislaufes auszeichnet.