Wenn die F-Gase-VO-neu ohne Abänderung 2024 gelten sollte, müssten ja bis dahin alle Fachleute in Europa schon entsprechend geschult sein – oder irre ich mich da?

Höfler: Wenn sich nichts ändert, dann Ja. Wir müssen jetzt an die nahe Zukunft denken. Rein rechtlich dürfen Kälte-Klimatechniker auch mit brennbaren Kältemitteln agieren bzw. einen Kompressor tauschen. Aber es ist wie beim Auto-Führerschein: Ihn zu besitzen bedeutet noch nicht, dass man über ausreichend Alltagspraxis verfügt. Jeder Geschäftsführer hat auch eine Obsorgepflicht gegenüber seinen Mitarbeitern. Als Geschäftsführer eines Betriebes würde ich mich z. B. davor hüten, einen Mitarbeiter zu einer Ammoniak-Anlage zu schicken, wenn ich weiß, dass er damit kaum oder keine Erfahrung hat.

Klaudus: Wir stecken ja in dieser Umbruchzeit schon mittendrin, wenn man z. B. an die A2L-Kältemittel im Klimabereich denkt. Eher neu ist die Thematik für den gewerblichen Bereich, wo auch viel höhere Füllmengen im Spiel sind. Eher neu ist die Thematik für den Bereich Wärmepumpen, wo brennbare Kältemittel (z. B. Propan) zum Einsatz gelangen.

Es wird sich also mit 2024 nicht auf einmal alles schlagartig ändern; es ist ein langsamer Übergang. Was wir bereits jetzt mitbekommen, ist, dass z. B. Wärmepumpen-Hersteller ihre Mitarbeiter auf die Thematik der brennbaren Kältemittel mit entsprechenden Kursen vorbereiten, damit diese z. B. bei Propan-Maschinen einen Verdichtertausch durchführen können.

Die Österreichische Kältetechnik Akademie wurde ja auch deshalb von der ÖGKT gegründet, weil diese Umbruchzeit verstärkten Weiterbildungsbedarf mit sich bringt – unter www.kaelte-akademie.at findet man unser Angebot (Anm. d. Red.: siehe auch Kasten).

Erös: Die EU-Kommission ist sich dieser Problematik bewusst und spricht das in der F-Gase-VO-neu auch direkt an: Zertifizierungs- und Ausbildungsprogramme sollten überprüft oder angepasst werden, damit Techniker in die Lage versetzt werden, mit alternativen Technologien (Kältemitteln) sicher umzugehen. So wird der Schulungsumfang von Trainings auf HFC-Alternativen (HFOs und natürliche Kältemittel) erweitert. Für Arbeiten an Anlagen mit HFOs (Anm.: Hydrofluorolefine – wie z. B. R1234ze oder R1234yf) als Kältemittel sollen künftig auch Personenzertifikate notwendig sein. Wie dabei mit den bestehenden Zertifikaten umgegangen wird, gilt es noch zu klären.

Konkret müssten Trainings und Zertifizierungen künftig geltende Vorschriften und technische Normen, Emissionsvermeidung, Rückgewinnung, sichere Handhabung und Aspekte der Energieeffizienz beinhalten!

Kurzum: Fachleute sollten sich also lieber heute als morgen aktiv damit auseinandersetzen, dass Kältemittel auch brennbar sind und sich entsprechend weiterbilden, sofern das noch nicht geschehen ist. Deshalb touren wir von der ÖGKT ja durchs Land und bieten über die Kältetechnik-Akademie auch entsprechende Schulungen an.