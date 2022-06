Webinar zu brennbaren Kältemitteln

In Vorbereitung auf den World Refrigeration Day (WRD), der weltweit am 26. Juni stattfindet und dieses Jahr unter dem Motto „Cooling Matters“ steht, veranstaltet die UNIDO gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft der Kältetechnik (ÖGKT) am 22. Juni 2022 ein informatives Webinar zum Thema „Brennbare Kältemittel: zukunftssicher, umweltfreundlich und sicher in der Anwendung“. Das rund 90 Minuten dauernde Webinar (in englischer Sprache), das von Bettina Schreck (UNIDO) moderiert wird, hat folgende Agenda:

13:00 Uhr: Begrüßung durch Stephen Gill, Head World Refrigeration Day (WRD) Secretariat

13:10 Uhr: Ole Nielsen, Chief, Montreal Protocol Division United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

13:20 Uhr: Harald Erös und Andreas Uitz von der ÖGKT geben einen Überblick zur sicheren Verwendung von brennbaren Kältemitteln, und zwar in Bezug auf

Installation von neuen Anlagen

Regelmäßige Inspektionen und Wartung

Reparaturarbeiten und Betrieb

14:15 Uhr: Fragen & Antworten

Bitte nutzen Sie den folgenden Zoom-Link für die Anmeldung und Teilnahme am Webinar:

https://zoom.us/webinar/regist...