Für den Kontakt zu den Fans sorgte unter anderem die Positionierung der Marke beim großen Public-Viewing-Event am Wiener Rathausplatz - sowohl auf der Hauptleinwand als auch auf eigenen LED-Wänden. „Allein dadurch haben wir durchschnittlich 15.000 Zuschauer pro Spieltag erreicht“, erklärt Kuzmits. Viele davon nicht zum ersten Mal, denn bereits im Vorfeld des Großevents hat das Unternehmen in Kooperation mit Boutgamers ein E-Sports-Turnier ins Leben gerufen und die Unterstützung von Jugendmannschaften in ganz Österreich gestartet. Auch beim Public Viewing in der Strandbar Herrmann in Wien stand Hisense im Fokus der Fans.

„Der Kontakt zu den Vereinen war uns ein besonderes Anliegen. Es geht nicht immer nur um Reichweite oder Umsatzmaximierung - als erfolgreiches Unternehmen fühlen wir uns auch verpflichtet, etwas zurückzugeben“, so Kuzmits. Die Jugendmannschaften erhielten je acht offizielle EURO-Spielbälle und einen 75-Zoll-Fernseher für ihr Public Viewing. Zudem wurden Partnerschaften für die kommenden zwei Jahre vereinbart. Bis zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, bei der Hisense ebenfalls als Sponsor auftreten soll.