Das Structural Analysis Format (SAF) ermöglicht einen verbesserten Austausch von Tragwerksdaten in BIM-Projekten. Der direkte Import in BIMPLUS sowie die Verfolgung und Verwaltung von SAF-Dateien in Excel machen den gesamten Planungsprozess transparenter und effizienter. Diese Funktion erleichtert die Modellkoordination und stellt sicher, dass statische Berechnungen nahtlos in die digitale Planung integriert werden können.

Die Integration des FRILO BIM-Connectors in BIMPLUS verbessert den Workflow für Tragwerksplaner erheblich. Ingenieur:innen erhalten direkten Zugriff auf 3D-Modelldaten aus BIMPLUS, einschließlich der in ALLPLAN, SDS2 und anderen kompatiblen Tools erstellten Modelle. IFC- und SAF-Dateien lassen sich mühelos in FRILO importieren, um detaillierte statische Analysen sowie Zeichnungen von Komponenten wie Balken und Stützen zu erstellen. Dies reduziert den Abstimmungsaufwand und verbessert die Planungsgenauigkeit.