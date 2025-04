„Die erfolgreich umgesetzten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie Holzenergie in alle Lebensbereiche Eintritt gefunden hat – vom SOS-Kinderdorf bis zum Ordenshaus einer Schwesterngemeinschaft, von der Skiflug-WM am Kulm bis zur über den Atlantik segelnden Pelletsheizung und von der energieautarken Gemeinde bis zum aus einem Holzkraftwerk gewonnenen Klimabeton“, zeigt sich ÖBMV-Präsident Franz Titschenbacher begeistert. „Die Leuchtturmprojekte beweisen, wie die Energiewende gemeinsam mit der Bioenergiebranche in der Praxis umgesetzt werden kann. Unser Dank gilt auch den Sponsoren, die den Holzenergiepreis erst ermöglicht haben“, erklärt Titschenbacher.

Die neue, 16-seitige Broschüre in DIN A4 kann als digitale Version beim ÖBMV hier heruntergeladen werden; sie kann aber auch kostenlos bestellt werden [unter office(at)biomasseverband.at].