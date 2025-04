Flachdächer müssen mit einer abdichtenden Schicht sowie einer darunterliegenden Dämmung auf der das Gebäude abschließenden Decke ausgeführt sein. Sollen Klimageräte, Solaranlagen, Lüftungskanäle, Rohrleitungen, Kabelanlagen und weitere haustechnische Installationen sicher und dicht auf diesen Konstruktionen ausgeführt werden, bedarf es kluger Lösungen. Die fischer Komplettsysteme speziell für Flachdach-Installationen vermeiden durch gezielte Lastverteilung eine hohe Belastung der Dachabdichtung und Dämmschicht. Oberflächenbeschädigungen werden so ausgeschlossen. Und die Komplettsysteme sind im Vergleich zu anderen Varianten relativ rasch installiert (Sockelaufbauten aus Beton oder Stahl benötigen weitere Abdichtungslinien um die Sockel und Stützen herum, was Zeit in Anspruch nimmt).