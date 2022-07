Der Vorteil der strombetriebenen Wärmepumpen: Arbeiten sie mit erneuerbarem Strom, entstehen keine Verbrennungsgase und damit keine CO 2 -Emissionen. Für einen geplanten Bestand von 5,5 bis 6,0 Mio. Heizungs-Wärmepumpen in 2030 muss sich der Wärmeerzeugermarkt schnell und dauerhaft verändern. Dazu gehört auch, sich von ineffizienten Bauteilen zu verabschieden, die aus einer anderen Zeit stammen.

Stehen in einem hochmodernen Heizungs- und Wärmepumpensystemen dem Flüssigkeitsstrom Bauteile im Weg, muss eine Umwälzpumpe unnötige Mehrarbeit leisten, die je nach der Höhe des Druckabfalls eine bestimmte Strommenge verbraucht und damit zusätzliche Kosten verursacht. Dies senkt die Effizienz der Gesamtanlage und wirkt sich negativ auf die CO 2 -Bilanz aus.