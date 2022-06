Wärme, Strom und Mobilität gehören zusammen

Auch heuer rollte der auffällige Viessmann-Truck im Rahmen der Roadshow über Österreichs Straßen. An insgesamt 23 Stopps in ganz Österreich besuchten rund 700 Partner und 1300 Endkunden die diesjährige Produktschau. Produkte zu Photovoltaik, Stromspeicher, Wohnraumlüftung, Wärmepumpe und Wallbox konnten hautnah besichtigt werden. Dabei wurde auf die Viessmann One Base Plattform aufmerksam gemacht – eine intelligente Möglichkeit, die einzelne Geräte und elektronische Anwendungen miteinander zu einer einzigen Klima- und Energielösung für Zuhause verbindet. Per App kann so ein komplettes Energiesystem simpel, verlässlich und schnell bedient werden – so lässt sich der Energieverbrauch und CO 2 -Fußabdruck verringern und man behält stets seine Kosten im Überblick. Es wird also, weil die verschiedenen Produkte miteinander kommunizieren und das System selbstoptimierend arbeitet, die Effizienz maximiert.

Im Sinne dieser effizienzoptimierenden Energielösung betont Gottfried Eder, Produktmanager bei Viessmann Österreich: