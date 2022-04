Hochtemperatur-Wärmepumpe für Wohnanlagen und Hotels

In der Zieglergasse in Dornbirn/Vbg. finden sich drei Mehrfamilienhäuser (mit jeweils bis zu 25 Einheiten), die eine Gemeinsamkeit verbindet: Hier wird die WeiPowerDuo-Lösung von

Weider bereits erfolgreich eingesetzt. Die Bewohner (m/w/d) können sich nicht nur über angenehme Fußbodenheizungen (Niedertemperatur) und legionellenfreies Brauchwasser (Hochtemperatur) freuen, sondern auch über vergleichsweise moderate Betriebskosten,

abseits von Gas- oder Ölpreisschwankungen.

Weider Wärmepumpen sind eine nachhaltige Investition und leisten zudem einen Beitrag zur Verringerung des CO 2 -Ausstoßes.



Hohe Qualitätsstandards in der hauseigenen Fertigung in Vorarlberg garantieren den Fachhandwerkern und Kunden zuverlässig arbeitende Wärmepumpen „made by Weider“, die durch lange Lebensdauer und Effizienz punkten. Dafür wurde das Unternehmen mehrfach mit Innovationspreisen ausgezeichnet. Nutzer profitieren zudem vom Kundenservice.