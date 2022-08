Niederösterreich hat seinen Erneuerbaren-Anteil in der Elektrizitätserzeugung in den letzten zehn Jahren kontinuierlich von 71 % auf fast 92 % gesteigert. Wichtigster Stromproduzent ist die Wasserkraft (49 %) vor der Windkraft (27 %). Die Biomasse-KWK-Anlagen in Niederösterreich haben 2020 527 Mio. kWh Strom eingespeist und damit 3,7 % zur Stromproduktion beigetragen. Gegenüber ihrem Peak von 2016 ist die Stromerzeugung der Holzkraftwerke allerdings mangels Ökostromförderung um 21 % zurückgegangen. Im Zuge des rasanten Strompreisanstiegs haben einige stillgelegte Anlagen jedoch 2021 und 2022 den Betrieb wieder aufgenommen. Die Holzkraftwerke sind wichtige Abnehmer für die gigantischen Schadholzmengen, die in Niederösterreich seit 2015 aufgrund der Borkenkäfermassenvermehrung angefallen sind. Die Käferholzmengen erreichten 2018 in Niederösterreich ein Allzeithoch von 3,3 Mio. Vorratsfestmetern (Vfm). Alleine in den durch Trockenstress geschädigten Fichtenbeständen des Waldviertels fielen 2018 rund 59 % des gesamten Käferholzes Österreichs an (2019: 57 %). 2021 gingen die Schäden auf 0,6 Mio. Vfm zurück.