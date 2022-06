Pelletswirtschaft erhöht Produktion und will Bevorratungs-Pflicht

Österreich ist durch die hohe inländische Produktion besser versorgt als viele andere europäische Länder. Im Vorjahr wurden in Österreich 1,6 Mio. Tonnen Pellets produziert und rund 1,2 Mio. Tonnen Pellets verbraucht, also deutlich weniger als im Inland produziert wurde.

In den nächsten zwei Jahren sollen laut proPellets Austria elf neue Pelletierwerke eröffnet werden, neun davon noch heuer.

Fünf neue oder erweiterte Werke entstehen in Niederösterreich, zwei jeweils in Oberösterreich und der Steiermark und jeweils ein neues Werk in Kärnten und Tirol. Es sollten in Österreich also auch bei erhöhter Nachfrage und stark steigenden Verkäufen von Pelletsheizungen genügend Holzpresslinge vorhanden sein.