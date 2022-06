EU-Plan für Ausstieg aus fossilem Gas erntet Kritik

In Österreich und in Europa wird weniger Holz genutzt als zuwächst, die Nutzungsrückstände im heimischen Wald sind auf über 250 Millionen Festmeter angewachsen, davon 80 Millionen Festmeter in der Durchforstung. „Die Energiewende und damit der Ausstieg aus fossilem Gas kann nicht ohne den wichtigsten erneuerbaren Energieträger Holz und die Mobilisierung von landwirtschaftlichen Biomassen umgesetzt werden. Je mehr Holz in Österreich verarbeitet wird, umso mehr Nebenprodukte fallen für die energetische Verwertung an. REPowerEU muss dringend so umgestaltet werden, dass Biomasse mobilisiert werden kann und nicht ungenutzt verrottet. Wir brauchen langfristige Ziele und einen kontinuierlichen Ausbau der Kapazitäten. Vor allem große Anlagen benötigen mehrere Jahre Vorlaufzeit“, fasst Pfemeter zusammen.



Summa summarum gilt es also, Biomassen in den REPowerEU-Plan zu implementieren und diesen in eine Konsistenz mit den Energiewende- und Klimaziele der EU zu überführen. Zweiteres wird wohl nur möglich, wenn eine holistische Adaption von mehreren Seiten aus geschieht.