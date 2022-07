Drei Grundintensionen stehen hinter dieser ARGE – allem voran die Verbreitung von Wasserstoff. Der Umgang mit grünem Wasserstoff ist politisch umstritten. Wem soll dieser zur Verfügung gestellt werden? Soll dieser ins Gasnetz eingespeist, oder nahe der Erzeugung Großverbrauchern zur Verfügung gestellt werden - wie sehen Sie das?



Stickler: Ich finde nicht, dass Wasserstoff nur für Großverbraucher interessant ist. Wir haben jetzt schon Systeme und Behälter, die bei 66kWh anfangen. Für Mehrfamilienhäuser ist das durchwegs interessant. Selbst kleine PV-Analgen ab 5kW produzieren Überschuss, für den der Betreiber bei Netzeinspeisung bloß ein paar Cent bekommt und zu anderen Zeiten teurer wieder zukaufen muss. Aktuell behilft man sich mit Batterien. Wenn man sich den Preis pro kWh ansieht, sind solche aber doch sehr teuer. Wir bewegen uns da bei ca. 1200 Euro pro kWh. Mit Wasserstoff – wenn wir in einem Jahr nochmal sprechen – könnte das vielleicht bei einem Viertel dieses Preises liegen. Das wird dann glaube ich auch für „Ottonormalverbraucher“ spannend.

Den Privaten können ihre überschüssigen Energien aus PV mittels Elektrolyse also in Wasserstoff umgewandelt werden und dieser soll anhand von Systemen und Behälter gelagert werden. Wie soll die Lagerung nun genauer aussehen?



Stickler: Unser System hat 15bar – das sind keine Hochdruckbehälter, welche Sicherheitsrisiken in sich bärgen. Im Gegensatz zu Hochdruckspeichern ist das nicht gefährlich. Man kann so etwas auch bis 20MW bündeln, dann wird es für größere Anlagen oder Betriebe interessant. Technisch ist das bereits jetzt schon kein Problem. Wir müssen nur schauen, dass das rasch in die Breite geht, damit der Preis auch wirklich für jeden interessant wird.

Eine weitere Intention der DÖGWA verfolgt die Genehmigung von Förderungen in Österreich. Alleine in Baden-Württemberg gibt es 27 Förderungen zum Thema Wasserstoff (für Private bis 60%), in Österreich gibt es keine einzige Förderung für Privatpersonen. Wie sieht ihre Einschätzung hier aus?



Stickler: Ein trauriges Kapitel in Österreich. In Deutschland bekommen Häuser, die sich vollständig mit Wasserstoff versorgen, bereits 60% Förderung – in Österreich gibt es bis dato keine einzige Förderung. Sie bekommen in Österreich für eine Batterie 200 Euro pro kWh Förderung. Kann man so etwas nicht auch für Wasserstoff einführen?

Die DÖGWA wurde erst am 5. Mai 2022 aus der Taufe gehoben – wie kann man solche Förderungen nun umsetzen?



Stickler: Indem man Aufklärungsarbeit leistet und immer wieder darauf hinweist. Wir sind mit allen politischen Parteien bereits im Gespräch – wir senden Aussendungen mit der Bitte, etwas zu tun, wir geben den Hinweis auf Deutschland und darauf, dass es in Österreich bis dato nichts dergleichen gibt. Momentan ist es für Private noch zu teuer. Es gibt für vieles eine Förderung, nur eben für Wasserstoff noch nicht, und das, obwohl dieser so zukunftsträchtig ist.

Ich habe bei der „REPowerEU“ gelesen: „10 Mio. Tonnen Wasserstoff, den man in der EU selbst erzeugt bis 2030“. Wir haben jetzt 2022 – es wird also Zeit, dieses Thema ernst zu nehmen.

Zum Klimafond ist bekannt, wenn man in Deutschland nach einer Förderung für Stromspeicher sucht, kann man jederzeit Ansuchen. Man muss lediglich ein Konzept vorlegen, reicht dieses ein und kann um eine Förderung ansuchen. So etwas gibt es in Österreich überhaupt nicht.

Die DÖGWA wurde auch deswegen länderübergreifend initiiert, damit, wenn wir in Österreich nicht weiterkommen, in Deutschland an Lösungen gearbeitet werden kann und vice versa.

Ist die DÖGWA ein neuartiges Konstrukt, resp. gibt es in Österreich oder Deutschland vergleichbare Bewegungen – und wie sieht es denn EU-weit aus?



Stickler: In Deutschland gibt es einen deutschen Wasserstoffverband, mit dem wir bereits auch Kontakt pflegen. EU-weit gibt es ein Gremium – dies betrifft aber vor allem Tagungen und allgemeinere Beschäftigungen.

Wir möchten u.a. speziell die Bildung forcieren und Bildungsarbeit leisten, da wir wissen, dass es Leute brauchen wird, die sich mit Wasserstofftechnologien auskennen, wenn dieses Thema groß werden will. Für den heurigen Herbst planen wird deshalb auch die Einführung eines Masterstudiums mit dem Fokus auf Wasserstofftechnologien. Eventuell wird dadurch auch der ein oder andere auf uns Aufmerksam und es kann sich so eine Expansion ergeben. In jedem Fall bin ich davon überzeugt, dass ohne Bildung keine Umsetzung möglich ist und wir werden hier die Ersten sein, die so etwas anbieten können.

Sie haben gerade eine Expansion angesprochen. Es sind jetzt schon neben den Gründungsmitgliedern einige weitere Mitglieder dabei – wie aber sieht hier die Zukunft respektive ihre Einschätzung aus?



Stickler: Wir zählen jetzt schon z.B. die TU Wien, die TU Graz, die Montanuniversität Leoben als drei namhafte Universitäten zu unseren Mitgliedern. Bereits im Gespräch sind wir mit dem Bildungsministerium, mit der Arbeitsgruppe Energie, Umwelt, Nachhaltigkeit, die alle HTLs in Österreich vernetzt. Das heißt wir haben bereits mit den anderen HTLs, vor allem im Bereich Elektrotechnik, Kontakt und unser Vorhaben kommuniziert. Über diese Schiene möchten wir ein profundes Netzwerk für Österreich aufbauen. Und auch mit der Politik sind wir bezüglich Förderungen im Gespräch, um für unsere Pilotprojekte, die bereits laufen, vielleicht doch eine Förderung bekommen zu können. Als Beispiel eine Diplomarbeit, die aktuell in der Umsetzung liegt: Wir haben uns ein Renn-Go-Kart organisiert – benzinbetrieben natürlich – und bauen dieses nun auf Wasserstoffbetrieb um. Aktuell möchten wir zwar mit den stationären Speichern beginnen, wollen dann aber auch die Mobilität mitnehmen.

Warum gerade jetzt diese Gründung? Ist momentan der richtige Zeitpunkt da, um hier einzusteigen?



Stickler: Dass der richtige Zeitpunkt da ist, davon bin ich überzeugt. Außerdem sollte man das Tempo erhöhen, weil ich glaube, wenn man jetzt in Europa oder Österreich nicht rasch etwas tut, bleibt man auf der Strecke. China will 2030 eine Mio. Autos mit Wasserstoff auf den Straßen haben. Wenn wir jetzt nicht selbst in diese Entwicklung investieren, werden wir uns an China anlehnen müssen – die Wertschöpfung soll aber bei uns bleiben, so sehe ich das.

Gibt es abschließend für die Zukunft ihrerseits Wünsche für die DÖGWA?



Stickler: Eine österreichische Wasserstoffstrategie – auf diese warten wir schon seit zwei Jahren. Vielleicht kann man hier doch versuchen, etwas zu beschleunigen, hier eine gescheite Förderung für Wasserstoff-Projekte zu etablieren. Das wäre mein Wunsch an die Politik und natürlich auch, dass wir uns mehr miteinander vernetzen. Wir möchten über Österreich hinausdenken. Wie wir jetzt mit Deutschland im Boot sitzen, will auch mit unseren guten Kontakten zu Spanien und Holland beispielsweise ein größeres Netzwerk aufgebaut werden. Wie gesagt stehen wir am Anfang, die Kontakte sind da, nur braucht gut Ding auch Weile. Es will auch jeder, der etwas dazu beitragen kann, herzlich eingeladen sein, „bei uns seinen Senf dazuzugeben“.