Zur Verringerung von CO 2 -Emissionen und im Sinne von Regionalität sowie Bioenergie würde das Gros der EU-Bürger (m/w/d) wohl der Ansicht sein, dass der Ersatz fossiler Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe eigentlich etwas Gutes ist und massiv gefördert werden sollte. Warum jetzt der Einsatz von nachwachsendem Holz als Brennstoff eingeschränkt werden soll, wo wir täglich erfahren, wie wichtig Alternativen zu Putins Gas sind, die unabhängiger machen, kann nur schwer nachvollzogen werden. Wer soll das noch verstehen?

Man kann sich mit einem Zitat trösten: „Wenn ein Kolonialwarenhändler in seinem kleinen Laden so viele Dummheiten und Fehler machte, wie die Staatsmänner und Generäle in ihren großen Ländern, wäre er in spätestens vier Wochen bankrott“ (Erich Kästner).