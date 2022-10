Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass bei der dezentralen Wärmeversorgung die Wärme dort erzeugt wird, wo sie benötigt/abgenommen wird - so z.B. in der Wohnungseinheit selbst. Konkret können dies u.a. Gas-Thermen, Öl-Heizungen, Pelletöfen aber auch Wärmepumpen sein.

Bei der zentralen Wärmeversorgung wird die Wärme andernorts erzeugt und mittels eines Trägermediums zum Abnehmerort transportiert. Hierzu zählt beispielsweise Fernwärme, die in größeren Fernwärmezentralen erzeugt und über das Fernwärmenetz zu den einzelnen Abnehmern transportiert wird. Es werden aber auch Heizzentralen im Keller von Mehrparteienhäuser, etc. zur zentralen Heizlösung gezählt. Die Faustregel, dass bei einer zentralen Wärmeversorgung ein Wärmetransport vom Erzeugungsort zum Abnehmerort notwendig wird, soll hier festgehalten werden.