Zur Halbzeit der Funktionsperiode ist es zum geplanten Wechsel an der Spitze der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker gekommen. KommR Ing. Michael Mattes hat im Juni 2022 die Führung der Bundesinnung in die Hände von Mst. Ing. Manfred Denk MBA übergeben, der von Ing. Anton Berger (Landesinnungsmeister in der Steiermark) und Franz Schnöller aus Wien als Bundesinnungsmeister-Stellvertreter unterstützt wird.

Bei der Übergabe dankte Bundesinnungsmeister Denk seinem Vorgänger, der seit 2009 Bundesinnungsmeister und in den Jahren 2004 bis 2014 auch Landesinnungsmeister in Wien war, für seinen wertvollen Einsatz für den Berufsstand und seine unermüdlichen integrativen Bemühungen, die zu bemerkenswerten Erfolgen in der Interessenvertretung geführt haben.

In der HLK 4/2022 (Seite 44 – 46) brachten wir ein ausführliches Interview mit Ing. Michael Mattes, wo er auf die aktuelle Energie-Debatte in Österreich einging und meint: „Mir fehlt ein praxistaugliches (Energie-)Konzept der Bundesregierung“.