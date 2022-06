Das war der 41. NÖ Landeslehrlingswettbewerb

Am 10. Juni 2022 fand der 41. Landeslehrlingswettbewerb der Installations- und Gebäudetechniker in der Landesberufsschule Zistersdorf statt. Bundesinnungsmeister Mst. Ing. Manfred Denk und MBE Dipl. Ing. Gerald Kopsa, BD Ing. Werner Seltenhammer, BDS Ing. Christian Weiß und Vtl Markus Eichhorn zeichneten diesmal für die Organisation und Ausrichtung verantwortlich.

Am NÖ Landeslehrlingswettbewerb nahmen heuer 14 Lehrlinge teil, die die Abschlussklasse der Berufsschule mit ausgezeichnetem Erfolg beendet haben, bzw. besondere handwerkliche Fähigkeiten aufweisen.