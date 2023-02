Nicht nur der Duden, auch Schreiber/Autoren/Redakteure freuen sich in der Regel über neue Wortkreationen. „Zumutbarkeitsprüfung“ ist so ein Wort, das die meisten Leute wohl zum ersten Mal lesen/hören. Aber wenn in einer Demokratie in Entwürfen eines Gesetzestextes von einer „Zumutbarkeitsprüfung“ und von „ausnahmebegründeten Tatbeständen“ liest, ist man erstaunt, ja alarmiert. Die Wortkreationen würde man eher in Zusammenhang mit Krimis vermuten. Und man fragt sich, was da noch kommen könnte.

Was aber weit mehr wiegt, als die Wortwahl, sind die Folgen des EWGs, wenn es so kommen sollte. Denn im Entwurf zum EWG wird massiv über das Geld der Österreicher (m/w) entschieden, quasi vorgeschrieben wer was und wann zu investieren hat, und zugleich „sehr locker“ in Freiheiten eingegriffen. Welche Freiheiten fallen dann als nächste?

Viele Österreicher wünschen sich schon lange, dass heimische (und EU-)Politiker (m/w) mehr Verständnis für die Nöte der Bürger aufbringen. Ein verpflichtender Test für Politiker (m/w) zum Bestreiten des Alltags mit max. 1.000 Euro pro Monat, würde wohl jeder befürworten. Jetzt gibt es auch ein passables Wort für diesen Wunsch-Alltags-Test: „Zumutbarkeitsprüfung“! Danke an den Erfinder dieses Wortes!

Wäre diese „Zumutbarkeitsprüfung“ auch für Politiker eingeführt, dann würde die Zustimmungsrate zu vielen Plänen der politisch Verantwortlichen in noch nie gekannte Höhen steigen. Nicht nur der EWG-Entwurf würde von den Österreichern mit „Handkuss“ begrüßt werden, wenn die „Zumutbarkeitsprüfung für Politiker (m/w)“ käme. Es wäre dann auch egal, dass damit die Resilienz der österreichischen Wärmeversorgung geschwächt werden würde. Und es wäre auch egal, dass im Sinne einer Risikoreduzierung und Neu-Technologie-Einbindung ein ausgewogener Energiemix eigentlich sinnvoll und wichtig wäre.

Die vielen Fragen, die der EWG-Entwurf aufwirft, bleiben aber: Es ist z. B. nicht dezidiert erkennbar, wer die „ausnahmebegründenden Tatbestände“ feststellt oder wer die Kosten dafür trägt?

Werden Bürgermeister und Installateure künftig zum Richter über Österreicher, die mit ihrer Heizung über den Winter kommen möchten? Lässt der Bürgermeister, die Bezirkshauptmannschaft, oder die Landesregierung die Heizung seiner/ihrer Mitbürger abdrehen? Und an welche Behörde sollen die erfassten Daten der Anlagenänderung (wie in der „Mitteilungsverpflichtung“ vorgesehen) gesendet werden? Wer sind die betroffenen Ausführenden und wissen die schon von „ihrem Glück“?

Zum EWG-Entwurf wurden seitens vieler Verbände und Unternehmen etliche Stellungnahmen eingebracht – die sind auf den Parlamentsseiten einzusehen und lesenswert, aufschlussreich sowie kontrovers.

Hier gelangen Sie zum EWG-Ministerialentwurf und zu den Stellungnahmen.