Um das Gesetzgebungsverfahren in der EU zu verkürzen, haben sich Europäisches Parlament, Rat und EU-Kommission darauf geeinigt, sich in Verhandlungen hinter verschlossenen Türen – den informellen Trilogen – schon vor der jeweiligen ersten Lesung über den Rechtsakt zu einigen.* Es handelt sich dabei also um interinstitutionelle Verhandlungen zwischen den drei Legislativorganen der Europäischen Union - der Kommission, dem Rat und dem Parlament -, bei denen die Öffentlichkeit weitgehend ausgeschlossen wird. Durch den Ausschluss der Öffentlichkeit ernten solche Treffen immer wieder Vorwürfe von mangelnder Transparenz, etc.

