Biomasse-Verband gratuliert Totschnig zur Angelobung

Das jüngste politische Geschehen in der Bundesregierung liegt im Interesse des Österreichischen Biomasse-Verbandes. Ein Experte in Sachen erneuerbarer Energien und Klimaschutz in dieser Position sei für die anstehende Energiewende der richtige Weg.

Der Österreichische Biomasse-Verband gratuliert Norbert Totschnig zu seiner Angelobung zum Landwirtschaftsminister: