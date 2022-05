Grünes Gas schafft Jobs, Wertschöpfung und macht unabhängig

Damit die Investitionen in den Bau von Biogasanlagen rasch vom Fleck kommen, raten die Forscher zu Anschubfinanzierungen durch die öffentliche Hand. Das Gute daran: Eine Million Förderung in den Neubau einer Biomethan-Anlage zieht laut Studie ein Gesamtinvestitionsvolumen von 3,33 Millionen Euro nach sich und bringt unterm Strich Rückflüsse von insgesamt 1,45 Millionen Euro an den Fiskus. Damit ist das Investment in Biogasanlagen aus staatlicher Sicht besonders lohnend. Positiv wirkt sich das auch auf die Schaffung von Arbeitsplätzen aus: Pro Fördermillion für Biogasanlagen entstehen 45 Jobs. „Biomethan ist in der Investitionsphase günstig. Im laufenden Betrieb ist es genauso wettbewerbsfähig wie andere Erneuerbare, also in der gleichen Preis-Bandbreite wie Photovoltaik, Wind- oder Wasserkraft. Dabei bleiben mehr als 90 Prozent der getätigten Investitionen in Biogas aufgrund der Rohstoffe und heimischen Technologie in Österreich“, sagt Anna Kleissner.

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil des Energieträgers Biomethan gegenüber Sonnenenergie, Wind- und Wasserkraft ist: „Grünes Gas kann saison- und wetterunabhängig jederzeit produziert und auch in den Gasspeichern gelagert werden – wodurch die Abhängigkeit vom Ausland sinkt. Gleichzeitig können mithilfe der wertvollen Gasinfrastruktur eine Million Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe sowie Energieversorger zukunftssicher beliefert werden“, unterstreicht Christian Helmenstein.