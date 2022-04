Biogasbranche wartet auf Investitionsförderungen

Norbert Hummel, Biogas-Obmann des Kompost und Biogas Verbandes, weist auf die nach wie vor fehlende Umsetzung des Erneuerbaren-Gase-Gesetzes hin: „Der Ausbau inländischer Grüngasproduktion ist der beste Garant für die zukünftige Versorgungssicherheit Österreichs. Was fehlt, sind die nötigen Unterstützungssysteme. Das Erneuerbare-Gase-Gesetz muss endlich auf den Weg gebracht werden!“

Weitere Verzögerungen der notwendigen Unterstützungssysteme könnten der angestrebten Energiewende einen herben Dämpfer versetzen. Durch die fehlenden gesetzlichen Rahmenbedingungen sehen sich einige Biogasanlagen gezwungen, den Betrieb einzustellen. Dies würde nicht nur innerhalb kurzer Zeit einen Verlust von rund 300 GWh an erneuerbarem Strom und nochmals so viel an erneuerbarer Wärme bedeuten, sondern auch den geplanten Umstieg der bestehenden Anlagen auf die Einspeisung von Biomethan ins Gasnetz vom Tisch fegen. Alleine diese Umstellung würde eine Produktion von 100 Millionen m3 erneuerbarem Gas in und aus Österreich innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre bedeuten.