Erneuerbares Gas Made in Austria

Bei der EVM-Anlage werden die agrarischen Reststoffe vergärt – bei diesem Prozess entsteht das Biogas.

Aktuell verarbeitet die Anlage rund 1.100 Normkubikmeter Rohbiogas pro Stunde. Davon wird der Großteil zu hochwertigem Biomethan aufbereitet und in das öffentliche EVN- Erdgasnetz eingespeist.

Ein Teil des Biogases wird für die öffentlich zugängliche, am EVM-Gelände gelegene, Tankstelle bereitgestellt, wo Erdgas (CNG)-Pkw und -Lkw tanken können.

Aktuell tanken in Margarethen am Moos bereits mehrere Gas-Lkw – das Treibstoff-Geschäft hat großes Potenzial: „Biogas kann in der Mobilität am besten eingesetzt werden. Wir sind billiger als Diesel“, sagt Malaschofsky. Jährlich könnten 3.328.800 Liter Diesel mit Biomethan aus Margareten am Moos ersetzt werden.

Auch die bei der Anlage anfallende Wärme wird voll genutzt. Ein Teil der Abwärme wird für den Eigenbedarf, insbesondere zur Beheizung der Fermenter, verwendet.

Seit 2015 wird in einer nahegelegenen, 100.000 Quadratmeter großen Paradeiser-Plantage, das bei der Biogas-Herstellung anfallende CO2

als Pflanzendünger und die Anlagenabwärme fürs Klima im Glashaus genützt.

Außerdem wird ein Teil des Biogases in einem BHKW (Blockheizkraftwerk) energetisch genutzt und in Ökostrom verwandelt.