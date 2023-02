Welche Schritte dafür gesetzt werden müssen, wird im Rahmen der Jahrestagung des Vereins Kleinwasserkraft Österreich thematisiert. Prof. Dr. Reinhard Steurer von der Universität für Bodenkultur wird dazu den Vortrag „Noch Klimakrise oder schon Klimanotstand? Wo stehen wir, warum ist das so und wie können wir das ändern?“ halten, und auch die Podiumsdiskussion mit dem Titel „Energiewende und Klimaschutz vs Natur- und Landschaftsschutz? 100% erneuerbares Österreich, aber wie?“ geht der Frage nach den notwendigen Schritten nach, die für die Lösung der angesprochenen Probleme zentral sind.

Nachdem die hybride Jahrestagung in Klagenfurt letztes Jahr ein voller Erfolg war, wird auch das heurige Programm der Tagung von Kleinwasserkraft Österreich, am 13. und 14. Oktober 2022, wieder sowohl online als auch vor Ort angeboten. In Zell am See sowie online erwarten die Teilnehmer*innen viele interessante Vorträge sowie Exkursionen und ein spannender Austausch. Die Veranstaltung entspricht den Kriterien des österreichischen Umweltzeichens für Green Meetings.