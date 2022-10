Die Unternehmen der M-TEC Gruppe entwickeln und produzieren in Oberösterreich seit mehr als 40 Jahren hocheffiziente Wärmepumpen und Energiesysteme für Kunden in ganz Europa. Dabei verbindet der Pionier für ganzheitliche Energielösungen höchste Qualität und Verlässlichkeit in der Produktion mit dem Wissen und der Erfahrung aus mehr als 14.000 Installationen. Pro Jahr verlassen rund 2.500 Wärmepumpen mit integrierten Gesamtenergielösungen das Werk in Oberösterreich. Der eigene Installationsbetrieb setzt rund 350 dieser Systeme selbst in Betrieb. Die so gewonnenen Erfahrungen fließen direkt wieder in die Weiterentwicklung der Produkte ein. Neben Innovationskraft und kontinuierlicher Weiterentwicklung legt M-TEC großen Wert auf Kundennähe. Das Unternehmen begleitet seine Partner bis zum Markterfolg und führt individuelle Schulungen und Webinare durch.