Es sind nur wenige Minuten vom bestehenden M-TEC-Standort, wo bereits Wärmepumpen produziert werden, zum zukünftigen gemeinsamen Windhager/M-TEC Produktions- und Logistik-Zentrum im oberösterreichischen Pinsdorf. Aber nicht nur die geografische Nähe, sondern vor allem strategische Vorteile sind die Treiber für diese moderne Form der Kooperation. Mit diesem Schulterschluss stärken Windhager und M-TEC ihre Wettbewerbsfähigkeit und Positionierung am Markt.

„M-TEC hat in den letzten Jahren eine einzigartige Generation an Wärmepumpen entwickelt. Durch diese Kooperation können wir unser Produktportfolio stärken, so der Windhager Geschäftsführer Stefan Gubi.

„M-TEC musste allein in den Krisenjahren 2020 und 2021 ein Wachstum von über 80 Prozent realisieren. Unsere eigene Produktion platzt aus allen Nähten. Mit der gemeinsamen Kapazität sind wir für die ständig steigende Nachfrage in den kommenden Jahren gut aufgestellt“, ergänzt Peter Huemer, Geschäftsführer der M-TEC Energy for Future.

„Unser Ziel ist es, möglichst viel an Wertschöpfung und vor allem Entwicklungs-Kompetenz in Österreich zu binden. Wir können in Europa aber auch international mit unseren Lösungen mithalten. Das soll auch in Zukunft so bleiben“, ergänzt der Windhager Geschäftsführer Roman Seitweger.

Natürlich spielt auch die Wärmepumpe als wichtiger Lösungsteil für die Klimawende eine große Rolle: Die Nutzung von Umgebungswärme aus Luft, Erde oder Grundwasser mittels Wärmepumpen zur Raumheizung und Warmwasserbereitung hat sich seit 2005 fast verfünffacht. Beide Unternehmen rechnen mit einem anhaltend großen Wachstum bei Wärmepumpen.