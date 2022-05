Industrieempfang in der World of Windhager

Mit dem neuen Windhager Werk entsteht eine der modernsten Produktionsstätten Europas. Auf einer Produktionsfläche von 27.000 Quadratmetern werden dort zukünftig neben modernen Pelletskesseln auch bis zu 20.000 Wärmepumpen für den heimischen und internationalen Markt hergestellt. Teil des neuen Werkes wird auch ein großes Logistik-Zentrum. „Der Bau der neuen Windhager Wärmepumpen-Fertigung stellt die größte Investition in unserer über 100-jährigen Firmengeschichte dar. Wir setzen damit einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft des Unternehmens“, erklärt Eigentümer Gernot Windhager. „Mit unserem neuen Fokus auf die Wärmepumpen-Technologie erweitern wir unsere Kompetenz bei erneuerbaren Energien und stärken gleichzeitig unsere Position als Komplett-Anbieter in diesem Bereich“, ergänzt Geschäftsführer Stefan Gubi.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, möglichst viel an Wertschöpfung und Entwicklungs-Kompetenz in Österreich zu binden. Wir schaffen damit auch mehr als 300 neue, zukunftssichere Arbeitsplätze“, erklärt Geschäftsführer Roman Seitweger.

Darüber wird auch am zentralen Windhager Standort in Zaisberg/Seekirchen kräftig in die Heizkessel-Fertigung investiert. Nach dem im letzten Jahr die gesamte Lagerlogistik umgebaut und modernisiert wurde, soll noch heuer die modernste Roboterschweißlinie Österreichs in Betrieb gehen.