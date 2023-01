In der gestrigen Regierungsklausur(11.01.2023) wurde der Entwurf der Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes-Novelle behandelt. Durch die angedachte Novelle des UVP-Gesetzes werden die Genehmigungsverfahren für Projekte mit UVP-Pflicht prima facie vereinfacht und beschleunigt, ohne dass es dabei zu Abstrichen bei der Qualität der Überprüfung oder zur Einschränkung der Öffentlichkeitsbeteiligung kommt. Auch zur Sprache kam das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG). Dieses soll Verfahrenserleichterungen für die Errichtung von erneuerbaren Erzeugungsanlagen und Netzinfrastruktur unterhalb der UVP-Schwelle bringen.

Was die einen freut, dürfte bei anderen mindestens teilweise auf eine kritische Haltung treffen, hatte nicht unlängst beispielsweise der Umweltdachverband bezüglich der UVP-G-Novelle massive Umweltrisiken statt elementarem Naturraumschutz betont.*

Einer gesamtheitlichen Einschätzung und Meinung wollen wir uns nun enthalten, möchten aber dennoch die Resonanz von Oesterreichs Energie, IG Windkraft und des Bundesverbands Photovoltaic Austria belichten. Um etwas Dynamik in eine mögliche Diskussion zu bringen, will auch noch eine Stellungnahme der Kleinwasserkraft Österreich erwähnt werden, welche womöglich Stoff zum Denken geben könnte.