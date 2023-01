PV-Förderung : PV-Förderbürokratie - Ärger, der nicht sein muss!

Vom "Windhundprinzip" zu einer kontinuierlichen Unterstützung aller geplanten PV-Projekte. Hier erfahren Sie was ersteres bedeutet, wo das Land Niederösterreich und der Bundesverband Photovoltaic Austria im Vorfeld der Regierungsklausur am kommenden Mittwoch Hoffnung schöpfen und was sich ändern muss.