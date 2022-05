Entbürokratisierung beim Photovoltaik-Ausbau in NÖ

Der Wegfall der elektrizitätsrechtlichen Genehmigung für zahlreiche Stromanlagen kommt den BürgerInnen in NÖ direkt zugute. Die bisherige Barriere einer bürokratischen Mühle wird so für die meisten im Interesse der BürgerInnen liegenden PV-Anlagen aufgelassen, erleichtert also die Umsetzung erheblich. Überdies ist es ein starkes Signal der Politik, dass der Wille zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion da ist.

Parallel zu der neu festgeschriebenen Genehmigungsfreiheit für PV-Anlagen bis 1.000 kWp, ist Niederösterreich auch das erste Bundesland, das für seine BürgerInnen eine eigene Anlaufstelle zur Beratung und Unterstützung bei Genehmigung einrichtet und somit EU-Vorgaben gerecht wird.

Der erste richtige Schritt dürfte damit gesetzt sein und Niederösterreich genießt dadurch bestimmt eine gewisse Vorbildfunktion, jedoch ist das Bundesland im Bereich der Zonieren für Freiflächen säumig. Hier muss das gestartete Tempo beibehalten werden.